В штате Огайо запустили массовое строительство летающих такси

Joby Aviation Inc. планирует инвестировать не менее $477,5 млн в строительство аэротакси и планирует выпускать до 500 летающих машин в год, начиная с 2025 года

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Joby Aviation Inc. займется массовым производством электрических летающих такси в штате Огайо. Об этом сообщил губернатор региона Майк Девайн.

"Сегодня волнующий день для долины [реки] Майами и штата Огайо! Новый завод Joby Aviation Inc. по производству электрических аэротакси создаст 2 тыс. рабочих мест. От братьев Райт (построивших первый в мире самолет - прим. ТАСС) до Joby, Огайо - сердце авиации!" - написал глава штата в социальной сети X (ранее Twitter).

По словам представителей компании, которые приводит телеканал ABC News, аэротакси, предназначенные для коммерческих перевозок, будут строить и испытывать на новом предприятии на базе международного аэропорта Дейтона. Они рассчитаны на одного пилота и четырех пассажиров, смогут развивать скорость до 322 км/ч при дальности полета примерно в 161 км.

Канал отмечает, что Joby Aviation Inc. планирует инвестировать не менее $477,5 млн в строительство аэротакси и планирует выпускать до 500 летающих машин в год, начиная с 2025 года. Японская компания Toyota, которая помогала запускать пилотный проект аэротакси в Калифорнии, будет консультировать Joby Aviation Inc. после запуска производства в Огайо, уточняет ABC.