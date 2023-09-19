В Москве запустят чат-бот для консультаций и помощи бизнесу

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Татьяна Минеева отметила, что в Москве отмечается увеличение числа индивидуальных предпринимателей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Специальный чат-бот запустят в Москве для помощи представителям бизнеса. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева.

"Сейчас мы запускаем чат-бот, который нам упростит систему. Подозреваю, что не все могут знать, куда нужно обращаться. Поэтому мы сейчас делаем такую онлайн-платформу, которая будет доступна на сайте и во всех чатах. Это делается для того, чтобы любой человек <...> получил консультации того, кто ему поможет. <…> Этот чат-бот будет сам ориентировать, координировать по тегам, куда надо направить человека", - сказала Минеева, уточнив, что в столице работают 45 приемных уполномоченного, которые в год принимают около 5 тыс. обращений от представителей бизнеса.

Омбудсмен считает, что такая большая структура должна работать "на максимуме" и рассчитывает, что благодаря этому чат-боту количество обращений увеличится и больше людей получат помощь.

При этом она отметила, что в Москве отмечается увеличение числа индивидуальных предпринимателей - на 6%, и примерно такой же рост показывают предприятия малого бизнеса. "Мы видим это в рамках высвободившихся ниш. <...> И в рамках импортозамещения только малый бизнес может это все запустить. Средний и крупный будет дольше переориентироваться", - подчеркнула Минеева.

По ее словам, в регионах России ситуация с малым бизнесом хуже, чем в Москве, где благодаря выросшим показателям есть возможность развиваться. В том числе это касается сферы гостеприимства, IT-проектов, доставки и логистики.