Долги по зарплатам шахтерам ДНР погасят до середины октября

На данный момент невыплаченным остался период с апреля по сентябрь 2023 года, сообщил первый заместитель председателя правительства ДНР Андрей Чертков

ДОНЕЦК, 19 сентября. /ТАСС/. Вопрос с погашением задолженностей по зарплатам шахтерам Донецкой Народной Республики, которые образовались с весны этого года, решат до конца сентября, выплаты они получат до середины октября. Об этом сообщил в ходе прямого эфира с жителями региона первый заместитель председателя правительства ДНР Андрей Чертков.

В июне сообщалось, что перед действующими шахтерами погасили долги по зарплатам за первые четыре месяца этого года, на эти цели были направлены 2,7 млрд рублей. Во вторник во время эфира один из шахтеров "Комсомольца Донбасса", одной из крупнейших шахт ДНР, которая считается основным поставщиком энергетического угля в регионе, обратился к Черткову с вопросом о закрытии задолженности по зарплатам с апреля по сентябрь.

"По зарплате - апрель (и май) закроют до конца сентября. Август мы закрыли. На этой неделе, надеюсь, будет решен вопрос по выплате зарплат за июнь, июль, сентябрь этого года", - сказал Чертков, уточнив, что выплаты шахтеры получат до середины октября.

Он добавил, что с 1 октября проблема с выплатами шахтам будет решена - с этого срока по законодательству РФ энергетические и угольные компании обязаны будут выплачивать шахтам сразу всю стоимость покупаемого угля.