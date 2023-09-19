Биржевая цена дизеля вновь обновила исторический максимум

Стоимость бензина марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" уменьшилась на 3%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Биржевая стоимость летнего дизельного топлива в европейской части России по итогам торгов во вторник поднялась выше 75 тыс. рублей за тонну и вновь обновила исторический максимум. При этом стоимость бензина марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" уменьшилась на 3%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена летнего дизеля выросла на 0,46%, до 75,036 тыс. рублей за тонну, что является новым рекордом. При этом стоимость бензина Аи-92 уменьшилась на 3,03%, до 68,372 тыс. рублей за тонну, а бензина Аи-95 - на 3,48%, до 72,961 тыс. рублей за тонну.

Биржевые цены на топочный мазут и авиакеросин также обновили рекорды. Так, мазут подорожал на 1,11%, до 37,945 тыс. рублей за тонну, авиакеросин - сразу на 14,9%, до 77,313 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) снизилась на 0,43%, до 29,714 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подешевел на 1%, до 24,978 тыс. рублей за тонну.