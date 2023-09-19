Дополнительный поезд запустят между Симферополем и Адлером на осенний период

Расписание будет отличаться в зависимости от даты

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" назначил дополнительный поезд №573/574 между Симферополем и Адлером на осеннее время. Благодаря этому курсирование по маршруту станет практически ежедневным, сообщается в Telegram-канале компании.

"Гранд сервис экспресс" назначает дополнительный поезд №573/574 сообщением Симферополь - Адлер. Он будет ходить в дополнении к уже назначенному поезду №315/316. Таким образом, осенью поезда по этому маршруту будут ходить практически ежедневно", - говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, расписание поезда будет отличаться в разные даты. В первый рейс поезд отправится из Симферополя 3 октября, из Адлера - 4 октября. Состав сформирован из купейных и плацкартных вагонов.