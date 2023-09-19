19 сентября, 11:45

Город Санья провел форум о капитализации проектов устойчивого развития Хайнаня

Участники конференции уделили ключевое внимание концепции ESG, которая нацелена на управление рисками, связанными с экологическими, социальными и управленческими критериями

ХАЙКОУ /Китай/, 19 сентября. /ТАСС/. Институт экономических исследований Саньи в южнокитайской провинции Хайнань совместно с управлением центрального делового района города организовал форум, посвященный капитализации и инвестированию проектов устойчивого развития регионального порта свободной торговли. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

Читайте также
Спецпроект
Спецпроект о будущем провинции Хайнань

По данным издания, мероприятие прошло под руководством администрации Саньи, а также комитета по делам развития и реформ Хайнаня. Как отмечается, участники конференции уделили ключевое внимание концепции ESG, которая нацелена на управление рисками, связанными с экологическими, социальными и управленческими критериями.

В ходе проведения форума были опубликованы два доклада с информацией о передовых компаниях, представленных на китайском рынке, а также о выдающихся предпринимателях, которые способствуют реализации в КНР наиболее эффективных проектов с учетом указанной системы ценностей, нацеленной на обеспечение устойчивого развития. В оглашенный список, включающий 100 коммерческих организаций, попали высокотехнологичные предприятия и финансовые институты.

Кроме того, участники мероприятия выступили с инициативой по обеспечению устойчивого развития туристической отрасли. Институт экономических исследований Саньи также распространил руководство по внедрению стандартов ESG в животноводческих хозяйствах и статистический сборник, посвященный устойчивому экологическому развитию компаний в Китае.

Предполагается, что эта конференция позволит усилить инвестиционный потенциал Хайнаня, стимулировать формирование новых высокоэффективных моделей развития на предприятиях провинции, как и в других регионах КНР. 

Теги:
КитайХайнань
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация