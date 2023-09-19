Город Санья провел форум о капитализации проектов устойчивого развития Хайнаня

Участники конференции уделили ключевое внимание концепции ESG, которая нацелена на управление рисками, связанными с экологическими, социальными и управленческими критериями

ХАЙКОУ /Китай/, 19 сентября. /ТАСС/. Институт экономических исследований Саньи в южнокитайской провинции Хайнань совместно с управлением центрального делового района города организовал форум, посвященный капитализации и инвестированию проектов устойчивого развития регионального порта свободной торговли. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По данным издания, мероприятие прошло под руководством администрации Саньи, а также комитета по делам развития и реформ Хайнаня. Как отмечается, участники конференции уделили ключевое внимание концепции ESG, которая нацелена на управление рисками, связанными с экологическими, социальными и управленческими критериями.

В ходе проведения форума были опубликованы два доклада с информацией о передовых компаниях, представленных на китайском рынке, а также о выдающихся предпринимателях, которые способствуют реализации в КНР наиболее эффективных проектов с учетом указанной системы ценностей, нацеленной на обеспечение устойчивого развития. В оглашенный список, включающий 100 коммерческих организаций, попали высокотехнологичные предприятия и финансовые институты.

Кроме того, участники мероприятия выступили с инициативой по обеспечению устойчивого развития туристической отрасли. Институт экономических исследований Саньи также распространил руководство по внедрению стандартов ESG в животноводческих хозяйствах и статистический сборник, посвященный устойчивому экологическому развитию компаний в Китае.

Предполагается, что эта конференция позволит усилить инвестиционный потенциал Хайнаня, стимулировать формирование новых высокоэффективных моделей развития на предприятиях провинции, как и в других регионах КНР.