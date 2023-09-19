Ингушетия и ТПП планируют совместно поддерживать и продвигать бизнес региона

Соглашение о сотрудничестве подписали 19 сентября

МАГАС, 19 сентября. /ТАСС/. Республика Ингушетия, Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ и Торгово-промышленная палата Ингушетии будут совместно поддерживать местных предпринимателей и создавать благоприятные условия для развития бизнеса. Соответствующее трехстороннее соглашение подписали во вторник президент ТПП РФ Сергей Катырин, глава республики Махмуд-Али Калиматов и президент ТПП Ингушетии Радмила Нальгиева, передает корреспондент ТАСС.

"Мы готовы взять на себя и возьмем, подписывая этого соглашение, продвижение инвестиционных проектов Ингушетии, использование всей нашей сети - у нас сегодня 140 палат. Мы почти в 350 точках РФ присутствуем, можем информацию разгонять в эти 350 точек единовременно, так же, как и собирать. У нас с 76 странами создана работа, деловые советы, конечно, сейчас часть из них заморожена, имеются в виду европейские страны, но остальные все в работе, особенно азиатские, латиноамериканские, африканские. Мы обязуемся ее двигать и по этому направлению", - отметил Катырин.

По мнению главы Ингушетии, предпринимателям республики важно наладить экспорт товаров собственного производства. "Нам нужно свою работу и свою продукцию продвигать. Благодаря сотрудничеству с ТПП РФ мы выйдем в плоскость, где весь вектор России. Кроме того, это же непросто сегодня. Что бы там западный мир не сказал, мы все равно все-таки выйдем на азиатские рынки", - сказал Калиматов.

Цель подписания соглашения - эффективная поддержка отечественного предпринимательства, реализация "Стратегии социально-экономического развития Республики Ингушетия на 2009-2020 годы и на период до 2030 года", формирование современной инвестиционной инфраструктуры региона исходя из необходимости объединения усилий государственных и предпринимательских структур.

Соглашение предполагает обмен деловой информацией, проведение консультаций, совместные рабочие встречи, тематические семинары и круглые столы.