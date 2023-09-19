В ФРГ сообщили о снижении торгового оборота с Россией с начала года на 76%

Показатель снизился до €8,4 млрд, заявила глава Восточного комитета германской экономики Катрина Клаас-Мюльхойзер

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Торговый оборот между Германией и Россией за первые семь месяцев 2023 года сократился на 76% по сравнению с 2022 годом, до €8,4 млрд. Об этом заявила глава Восточного комитета германской экономики Катрина Клаас-Мюльхойзер.

По ее словам, в годовом выражении падение составило €27 млрд. "Среди мировых торговых партнеров Германии Россия за год опустилась с 14 на 36 место", - приводятся слова Клаас-Мюльхойзер в пресс-релизе ассоциации.

Она отметила, что большинство германских компаний сократили или сворачивают свое присутствие в РФ, хотя это не являлось целью введенных против РФ санкций. Клаас-Мюльхойзер выступила за продолжение деятельности в секторах здравоохранения, сельского хозяйства и за частичное сохранение платежных каналов в Россию. "Полное прекращение деятельности европейских банков [в России], как того вновь потребовал ЕЦБ (Европейский центральный банк - прим. ТАСС), имело бы драматические последствия для всех иностранных компаний", - добавила она.

Восточный комитет германской экономики является региональной инициативой экономики ФРГ для стран Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии. Комитет со штаб-квартирой в Берлине объединяет более 350 предприятий, прежде всего среднего бизнеса, а также крупные промышленные союзы.