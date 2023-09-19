"Яковлев" может начать производство гражданских беспилотников в 2024 году

Генеральный директор компании Андрей Богинский также не исключил возможность начала производства военных беспилотников при наличии заказа

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Компания "Яковлев", которая производит самолеты SJ 100 и МС-21, может начать выпуск гражданских беспилотников. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор "Яковлева" Андрей Богинский.

"Беспилотную тему мы сейчас активно прорабатываем, и мне кажется, делаем это правильно. Мы пошли к заказчику - в данном случае для нас это ООО "БАС" (принадлежит Государственной транспортной лизинговой компании - ГТЛК и фонду НТИ - прим. ТАСС). Уже встречались с коллегами с ГТЛК, обсуждая, что им как заказчикам нужно от такого аппарата. Я думаю, что в ближайшее время, до конца года, постараемся эти требования зафиксировать на бумаге для того, чтобы дальше могли уже двигаться в этом направлении", - отметил он.

Богинский добавил, что производство может быть запущено в 2024 году.

"Вопрос же не в том, чтобы просто начать производство, - его надо сначала спроектировать под требования заказчика, которые мы, как я уже сказал, до конца года хотим получить. Но вопрос следующей стадии - реализуемы ли эти требования с учетом текущей компонентной базы? И ключевым вопросом будет двигатель".

Что касается начала производства военных беспилотников, то Богинский не исключил такую возможность при наличии заказа. "Если будет такая задача, - ответил он на соответствующий вопрос. - Опять же, тут вопрос не только в производстве, но и в разработке под требования будущего эксплуатанта".