Гендиректор "Яковлева" сообщил, что российские самолеты могут перевести под единый бренд

По словам Андрея Богинского, название пока не выбрано

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российские гражданские самолеты, скорее всего, будут переведены под единый бренд, но название пока не выбрано. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор "Яковлева" (дивизион гражданской авиации Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в Ростех) Андрей Богинский.

"На мой взгляд, это, скорее всего, нужно. Вопрос - когда мы к этому придем. Важно, чтобы новое название было очень благозвучным для самолета как на русском, так и на английском языке, чтобы не возникло лингвистических казусов. Мы не можем это не учитывать, потому что емкость российского рынка не бесконечна", - отметил Богинский.

В августе 2022 года глава ОАК Юрий Слюсарь заявлял, что корпорация сохраняет планы по переводу гражданских самолетов под единый бренд. Также глава Ростеха Сергей Чемезов отмечал, что самолет SSJ 100 может сменить название, в том числе на российское.

Богинский также допустил, что для внутреннего рынка российские самолеты получат один бренд, а для внешних рынков - другой. "Не исключено, но пока итоговых решений у нас нет. Давайте мы сейчас подойдем к серийному выпуску, а потом объявим хотя бы промежуточные варианты, которые будем рассматривать. Мы к этому подходим очень серьезно, даже где-то трепетно", - добавил он.