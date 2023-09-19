Дума разрешила списывать с отдельных счетов до 5 млн рублей для оплаты расходов по ГОЗ

По действующим нормам расходы исполнителей по гособоронзаказу в этом случае составляют до 3 млн рублей в месяц

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении с 3 млн до 5 млн рублей в месяц суммы, которую исполнитель гособоронзаказа может списать с отдельного счета для оплаты расходов.

Инициатива была внесена на рассмотрение депутатов правительством РФ в августе, поправками предлагается дополнить закон "О государственном оборонном заказе". Законопроект уточняет режим использования отдельного счета, открытого головному исполнителю или исполнителю в уполномоченном банке для осуществления расчетов по гособоронзаказу по условиям госконтракта. Такой режим предусматривает возможность списания средств с отдельного счета для оплаты расходов. По действующим нормам расходы исполнителей по гособоронзаказу в этом случае составляют до 3 млн рублей в месяц. Законопроект предлагает увеличить эту сумму до 5 млн рублей и уравнять ее таким образом с суммой действующих расходов для головных исполнителей.

Кроме того, документ также предлагает установить ежегодную индексацию суммы лимита расходов для исполнителя гособоронзаказа, в том числе головного. Указывается, что размер суммы расходов будет индексироваться на очередной финансовый год на величину индекса потребительских цен в среднем за год. Как отмечают авторы инициативы в пояснительной записке, такие изменения необходимы с учетом роста затрат организаций ОПК по госконтрактам "в связи с удорожанием отдельных ресурсов (сырья, материалов)".

"Ежегодная индексация установленной <…> суммы лимита позволит организациям в среднесрочной перспективе спланировать расходы на осуществление финансово-хозяйственной деятельности, которые могут быть оплачены за счет средств на отдельных счетах", - указывают авторы законопроекта. Предполагается, что такая индексация будет осуществляться с 1 января 2024 года.