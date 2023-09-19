В ТПП РФ пройдет презентация инвестпотенциала Ингушетии в 2024 году

На презентацию пригласят потенциальных инвесторов для любых проектов

МАГАС, 19 сентября. /ТАСС/. Выставка-презентация инвестиционного потенциала Ингушетии будет проведена в Торгово-промышленной палате (ТПП) России в 2024 году в рамках празднования 100-летия государственности республики. Об этом ТАСС рассказал президент ТПП РФ Сергей Катырин.

"Мы будем готовить к 100-летию [государственности Ингушетии] презентацию экономического и инвестиционного потенциала Ингушетии у нас в стенах российской торгово-промышленной палаты. Это такое мероприятие, которое не очень часто проводится, тем не менее, за эти годы 39 регионов уже прошли через это. Некоторые второй раз записываются, у некоторых [возникает] желание прийти в третий раз, но у нас, к сожалению, возможностей так часто проводить нет, потому что каждый из них мы готовим достаточно тщательно", - сказал Катырин.

По его словам, на презентацию будет приглашен "широкий круг тех, кто потенциально может быть инвестором для любых проектов". Как сообщил ТАСС глава региона Махмуд-Али Калиматов, республика намерена выстраивать доверительные отношения с инвесторами и всецело поддерживать реальные проекты, которые могут быть реализованы в регионе.

"Кроме того, очень важный вопрос был, чтобы нас внесли в реестр, торгово-промышленная палата поможет, чтобы мы могли тендером участвовать в госзаказах, тогда у нас многое тоже улучшится", - сказал Калиматов.

В 2024 году Ингушетия готовится масштабно отметить 100-летний юбилей государственности региона. День ингушской государственности отмечается ежегодно 7 июля. Именно в этот день в 1924 году была образована Ингушская автономная область в составе РСФСР с центром во Владикавказе. Автономия просуществовала 10 лет. В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин распорядился создать в течение трех месяцев организационный комитет для подготовки к празднованию в 2024 году 100-летия образования Ингушетии.