Госдума одобрила в I чтении расширение круга детских товаров со ставкой НДС 10%

Законопроект направлен на поддержку и повышение конкурентоспособности производителей товаров для детей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень товаров для детей, облагаемых НДС по пониженной до 10% налоговой ставке при их реализации. Перечень расширен за счет изделий, предназначенных для ухода за детьми, удерживающих устройств для детей, предназначенных для использования в механических транспортных средствах, а также детской мебели и пеленок. Документ, вносящий поправки в Налоговый кодекс РФ, инициирован правительством РФ.

Законопроект направлен на поддержку и повышение конкурентоспособности производителей товаров для детей, говорится в пояснительной записке. Снижение налоговой нагрузки предприятий индустрии детских товаров будет способствовать поддержке потребительского спроса, увеличению темпа роста рынка по каждой товарной группе, предусмотренной законопроектом, доли указанных товаров российского производства, а также поддержке семей, имеющих детей, указывают в кабмине.

Подход к определению продукции, включаемой в перечень, основан на предложениях производителей товаров для детей, выборе продукции, предназначенной для использования исключительно детьми, и имеющей отдельный код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) (в части манежей, удерживающих устройств для детей, предназначенных для использования в механических транспортных средствах, велосипедов, детских сосок, бутылочек для вскармливания, подгузников и пеленок). К включению в перечень также предложены сегменты производства, доля российской продукции которых превышает 50% (в части стульев, стульчиков для кормления, манежей, подгузников и пеленок).

При сохранении текущих объемов рынка детских товаров размер выпадающих доходов составит 4,4 млрд рублей, говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие закона снизит налоговую нагрузку на отечественных производителей ряда социально значимых товаров. "Принятие закона позволит дополнительно поддержать отечественные компании, которые производят товары для ухода за новорожденными - пеленки, бутылочки, ванночки для купания, манежи, а также детские автокресла и велосипеды. Сейчас льготная ставка налогообложения действует только для производителей детской одежды, обуви, игрушек, колясок и письменных принадлежностей", - сказал он.

По словам председателя Госдумы, "сэкономленные от уплаты НДС средства бизнес сможет направить на развитие: увеличение выпуска продукции, создание новых рабочих мест, повышение оплаты труда". "Это еще одна мера, направленная на поддержку отечественных производителей, импортозамещение на рынке товаров для детей. Госдума в осеннюю сессию продолжит эту работу", - подчеркнул Володин.