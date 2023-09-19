19 сентября, 13:12

ОСК допускает использование лайнера "Карелия" зимой как гостиницу на воде

Для эксплуатации "Карелии" подобным образом необходима специально подготовленная портовая инфраструктура, отметил главный конструктор проекта из конструкторского бюро "Вымпел" Алексей Вьюшкин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Круизный лайнер "Карелия" в зимнее время можно будет использовать как гостиницу на воде, рассказал ТАСС главный конструктор проекта из конструкторского бюро "Вымпел" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) Алексей Вьюшкин в кулуарах Международной выставки "Нева-2023".

"В зимний период, как один из вариантов эксплуатации, чтобы увеличить экономический эффект от создания судна, "Карелию" можно использовать в качестве гостиницы. Будут ее ставить, подключать к береговому питанию, то есть она не сама будет вырабатывать энергию для себя. И, соответственно, будет работать как гостиница", - сказал он.

Вьюшкин подчеркнул, что для эксплуатации "Карелии" подобным образом необходима специально подготовленная портовая инфраструктура. Так, нужно обеспечить подвод электроэнергии и подвоз воды. На месте стоянки должны быть оборудованы причальные стенки, сказал он.

Кроме того, судно в случае необходимости может быть модифицировано для международных рейсов. "Мы прорабатывали возможность модификации для международных рейсов, то есть такие варианты прорабатывались, представляли заказчику, пока заказчик думает", - отметил Вьюшкин.

О проекте лайнера "Карелия"

Проект 00840 "Карелия" часто сравнивают с PV300 (по этому проекту был построен "Мустай Карим"). Главное отличие новых лайнеров - пассажировместимость. Это связано с тем, что "Карелия" предназначена для судоходства в акватории Беломоро-Балтийского канала. "Поэтому судно получилось уже и короче. Соответственно, пассажиров поменьше, но все требования по комфорту соблюдаются", - добавил Вьюшкин.

"Технический проект разработан, сейчас находится в стадии согласования с надзорными органами и параллельно ведется уже разработка рабочей документации. Завод "Красное Сормово" уже все три судна заложил. Глобальных изменений уже не будет", - пояснил он.

Пока в планах ОСК строительство трех судов "Карелия". Компания продемонстрировала модель круизного лайнера в рамках международной выставки "Нева-2023".

В конце 2022 года правительство РФ выделило Минпромторгу 15 млрд рублей на строительство трех круизных судов проекта "Карелия" и четырех сухогрузов-контейнеровозов. Финансирование предоставлено в рамках государственной программы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" из резервного фонда. Общий объем финансирования на создание судов составляет около 22 млрд рублей. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация