ЦБ Испании понизил прогноз роста экономики страны на 2024 год

ВВП Испании может вырасти на 1,8%

МАДРИД, 19 сентября. /ТАСС/. Банк Испании (центробанк) прогнозирует, что ВВП страны в 2024 году может вырасти на 1,8%. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ королевства.

"После роста [экономики] на 2,3% в этом году самые последние макроэкономические прогнозы Банка Испании, представленные в этом отчете, указывают на рост ВВП на 1,8% в 2024 году и на 2% в 2025 году", - говорится в документе. Ранее ЦБ полагал, что рост ВВП в будущем году составит 2,2%.

В Банке Испании обратили внимание на то, что испанская экономика продемонстрировала признаки ослабления в летние месяцы. Также в ЦБ прогнозируют рост инфляции до середины 2024 года.