Минфин 20 сентября проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Облигации предложат в объеме остатков, доступных для размещения в указанных выпусках, сообщили в министерстве

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов России проведет 20 сентября аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков, говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26238 с погашением 15 мая 2041 года, ОФЗ-ПД выпуска 26241 с погашением 17 ноября 2032 года. Облигации предложат в объеме остатков, доступных для размещения в указанных выпусках.

"Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности", - говорится в материалах Минфина.

Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.