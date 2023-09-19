Генсек ООН заявил о надвигающемся "великом расколе" в экономике

Антониу Гутерриш добавил, что подобный раскол "угрожает единому, открытому интернету"

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Международное сообщество движется к "великому расколу" в экономике и торговле, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии общеполитических дебатов 78-й сессии Генассамблеи всемирной организации.

"Безусловно, противоречия углубляются. Противоречия среди экономических и военных сил, между Севером и Югом, Востоком и Западом. Мы приближаемся как никогда раньше к великому расколу в экономической и финансовой системе, а также торговых отношениях", - сказал он.

Глава всемирной организации добавил, что подобный раскол "угрожает единому, открытому интернету", так как противоборствующие стороны могут принять "разнящиеся стратегии по технологиям и искусственному интеллекту", что может привести к "столкновению инфраструктур безопасности".