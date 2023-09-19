Генсек ООН заявил, что продолжит добиваться восстановления зерновой сделки

По словам Антониу Гутерриша , "мир остро нуждается в украинском продовольствии, а также в российском продовольствии и удобрениях для стабилизации рынков и обеспечения продовольственной безопасности"

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что продолжит добиваться восстановления зерновой сделки.

По словам генсека всемирной организации, "пока продолжаются бои, необходимо использовать все возможности для облегчения страданий гражданского населения на Украине и за ее пределами". "Черноморская зерновая инициатива предоставляла такую возможность", - отметил Гутерриш на открытии общеполитических дебатов 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "Мир остро нуждается в украинском продовольствии, а также в российском продовольствии и удобрениях для стабилизации рынков и обеспечения продовольственной безопасности", - продолжил генсек ООН. "Я не оставлю усилий по ее реализации", - подчеркнул он.

Реализация сделки, которая предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов и нормализацию экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, была прекращена 17 июля по причине невыполнения части, касающейся России. 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что Москва готова вернуться в зерновую сделку в течение нескольких дней с момента выполнения данных ей ранее обещаний.