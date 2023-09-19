В Польше заявили о завершении выплаты пособий для украинцев в этом году

Пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер отметил, что пока нет решения об их продлении

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Пособия для украинских граждан, находящихся в Польше, закончатся в конце этого года, пока нет решения об их продлении. Об этом сообщил телеканалу Polsat пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

"Нет ничего, данного навсегда, [пособия даны] только на период длящегося вооруженного конфликта, они просто перестанут действовать в начале будущего года", - сказал чиновник. Он добавил, что "в настоящее время нет решения о продолжении тех вещей, которые установлены".

По мнению Мюллера, эти нормы поддержки "не будут продлены в большой степени".

"Сейчас конфликт [на Украине] более известен, мы знаем, какие линии спора и каковы возможности международной помощи, вся международная общественность должна быть на широком уровне задействована [для помощи украинцам]", - сказал Мюллер.

После 24 февраля 2022 г. прибывшие в Польшу граждане Украины стали получать специальные идентификационные номера, которые позволяют им легально жить, учиться, работать и получать социальные пособия в республике. В общей сложности в Польшу въехали около 10 млн украинских граждан, примерно 8 млн из них вернулись обратно на Украину.