Генсек ООН призвал мир отказаться от угля к 2040 году

Это необходимо для того, чтобы удержать повышение глобальной температуры в заданных рамках, отметил Антониу Гутерриш

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Развитые страны должны отказаться от использования угля в качестве топлива к 2030 году, а развивающиеся - к 2040 году, чтобы удержать повышение глобальной температуры в заданных рамках. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии общеполитических дебатов 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Развитые страны должны достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2040 году, а развивающиеся экономики - максимально приблизиться к этому уровню к 2050 году. Немедленные шаги включают отказ от угля - к 2030 году для стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, и к 2040 году - для остального мира", - сказал он.

"Развитые страны должны, наконец, предоставить $100 млрд развивающимся странам для решения климатических проблем, как и обещали, а также удвоить к 2025 году фонды на адаптацию к изменениям климата", - добавил Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН отметил, что страны Группы двадцати также должны полностью "разорвать свою зависимость от ископаемых видов топлива". "Они должны прислушаться к данным Международного энергетического агентства о том, что лицензирование новой добычи нефти и газа несовместимо с целью удержания уровня повышения температуры на 1,5 градуса", - добавил он.