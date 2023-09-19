В Польше заявили, что не боятся мер ЕС и ВТО в ответ на запрет импорта украинского зерна

Министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус заявил, что "ничего не случится"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Варшава не опасается ограничительных мер со стороны Евросоюза (ЕС) и Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с решением продлить запрет на импорт украинских сельскохозяйственных товаров в одностороннем порядке. Об этом порталу Euractiv заявил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус.

"Ничего не случится", - сказал министр, отвечая на вопрос о возможных мерах в отношении Польши, которые могут последовать со стороны ЕС. Телус добавил, что, если он делает "хорошие вещи" для фермеров из Польши и других стран Евросоюза, то он "не может бояться нормативных актов, которые действуют в неправильном направлении".

Министр также заявил, что не беспокоится о возможных последствиях со стороны ВТО, поскольку, по его мнению, для такого шага "нет юридических оснований".

После отказа Еврокомиссии (ЕК) продлить эмбарго на поставки зерновых с Украины после 15 сентября Братислава, Будапешт и Варшава продлили запрет на ввоз украинской аграрной продукции на национальном уровне.

По информации агентства Reuters, во вторник ВТО подтвердила, что Украина подала жалобу против стран, запретивших импорт ее агропродукции.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев выступает категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт зерна. По его словам, ЕК нарушает правила свободного рынка, поэтому Киев готов отстаивать свои права в судах.