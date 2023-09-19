В Словакии заявили, что компенсируют фермерам ущерб от поставок украинской пшеницы

По данным Словацкого радио, на выплату выделили около €16 млн

БРАТИСЛАВА, 19 сентября. /ТАСС/. Финансовые компенсации за ущерб, возникший из-за поставок и реализации в Словакии дешевой пшеницы с Украины, получат около 8 тыс. местных фермеров. Об этом сообщило Словацкое радио со ссылкой на Минсельхоз республики.

На выплату компенсаций выделили почти €16 млн. Треть от этой суммы поступила в республику из фондов Еврокомиссии. Фермеры до конца текущего года получат средства для возмещения убытков из-за неравной конкуренции с дешевой пшеницей с Украины.

Значительные проблемы на своих внутренних рынках из-за поставок дешевых украинских пшеницы и других зерновых культур испытывали с начала этого года Словакия, Польша, Венгрия, Румыния и Болгария. Их власти опасались краха национальных фермерских хозяйств, продукция которых во многих случаях не находила сбыта.

Еврокомиссия 15 сентября объявила о решении отказаться от эмбарго на поставки украинского зерна в пять государств Евросоюза, расположенных в его восточной части. Словакия, Польша и Венгрия затем в одностороннем порядке продлили запрет, что вызвало негативную реакцию Киева. Украина направила жалобу на Братиславу, Варшаву и Будапешт во Всемирную торговую организацию.