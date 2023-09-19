Астраханский губернатор предложил перевозить через порты региона грузы из Африки

Игорь Бабушкин отметил, что в африканских странах имеется значительная грузовая база, тяготеющая к коридору Север - Юг, а также большая потребность в продовольственных, строительных и иных товарах

АСТРАХАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил о готовности задействовать порты региона для перевозки грузов из Африки в Россию и обратно. Предложение он озвучил в рамках пленарного заседания VIII Каспийского медиафорума в Астрахани.

"Обеспечение стыковки транспортного коридора с Африканским континентом - это новая амбициозная задача. Мы готовы предложить содействие в части перевозки грузов из крупнейших портов Африки до южных портов Ирана - Бендер-Аббас и Чабахар - и далее через территорию Ирана и Каспийское море в порты Астраханской области для дальнейшей транспортировки по территории Российской Федерации, и в обратном направлении", - сказал Бабушкин на дискуссионной площадке форума "Международный транспортный коридор Север - Юг. Новые реалии - новые возможности". Модератором площадки выступает руководитель пресс-центра ТАСС Николай Яковлев.

Как отметил астраханский губернатор, в африканских странах имеется значительная грузовая база, тяготеющая к коридору Север - Юг, а также большая потребность в продовольственных, строительных и иных товарах.

О Каспийском медиафоруме

VIII Каспийский медиафорум проходит в Астрахани с 18 по 19 сентября, мероприятие объединило журналистов, представителей органов власти и общественных организаций из России и иностранных государств. В этом году главной темой форума стала общественная дипломатия и социальные медиа как фактор сближения народов.

Идея форума родилась в 2014 году на саммите "пятерки" стран Каспийского моря (РФ, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. Организаторами форума выступают правительство Астраханской области при поддержке администрации президента РФ, МИД РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также Центра международных исследований "Каспий - Евразия". В 2023 году медиафорум проходит при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран - участниц СНГ (МФГС).

ТАСС является генеральным информационным партнером медиафорума. Трансляция мероприятий организована в официальных сообществах ТАСС, а также на сайте Каспийского медиафорума.

МТК Север - Юг

Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора Север - Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок). Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств. Индия вложила в него около $2,1 млрд, часть из них - в строительство транспортной инфраструктуры в Иране.