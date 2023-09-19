Росрыболовство сообщило о росте вылова рыбы с начала года до более 4 млн тонн

По данным ведомства, это на 11,5% больше уровня за аналогичный период 2022 года

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российские рыбаки к 19 сентября 2023 года выловили более 4 млн тонн рыбы и морепродуктов, что на 11,5% больше уровня за аналогичный период 2022 года, сообщило Росрыболовство.

"По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС - подведомственный Росрыболовству), к 19 сентября 2023 года общий объем добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями превысил 4,05 млн тонн, что на 11,5% больше уровня аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении. При этом ведомство указало, что рыбная продукция бесперебойно поступает на внутренний рынок.

Росрыболовство отметило, что в том числе в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне объем добычи водных биоресурсов увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и превысил 3,09 млн тонн. В Северном рыбохозяйственном бассейне рыбаки выловили 353,2 тыс. тонн. В Западном рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос на 9,5% и достиг 58,1 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне рыбаки добыли 57,5 тыс. тонн. В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне вылов составил 29,7 тыс. тонн.

Кроме того, в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объем вылова составил 416,8 тыс. тонн, что почти на 6,3% выше уровня соответствующего периода 2022 года.

Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков говорил, что объем вылова рыбы в России по итогам 2023 года может превысить прогнозный показатель и составить 5 млн 80 тыс. тонн.