Прогнозный грузопоток по МТК "Север - Юг" к 2030 году превысит 32 млн тонн

В 2022 году он составил более 16 млн тонн, сообщил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач

АСТРАХАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Грузопоток по международному транспортному коридору (МТК) "Север - Юг" в 2022 году составил более 16 млн тонн. Согласно прогнозам, объем торговли по МТК к 2030 году превысит этот показатель более чем в два раза, сообщил в ходе видеообращения замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач в рамках пленарного заседания VIII Каспийского медиафорума в Астрахани.

"В 2022 году грузопоток по МТК "Север - Юг" уже составил более 16 млн тонн, и к 2030 году мы прогнозируем увеличение объемов торговли по МТК "Север - Юг" более чем в два раза. Объем перевозок по МТК "Север - Юг" уже в первом квартале 2023 года вырос в два раза по сравнению с прошлым годом, и в том числе по Западному маршруту - в два раза, по Транскаспийской части МТК - в три раза, по Восточной части - в 3,3 раза, и все страны СНГ подключены к этому проекту. <…> По нашему прогнозу, экспорт по МТК к 2030 году может увеличиться до 35 млн тонн, импорт - до 6 млн тонн", - сообщил Вольвач на дискуссионной площадке "Международный транспортный коридор "Север - Юг". Новые реалии - новые возможности", модератором которой выступает руководитель пресс-центра ТАСС Николай Яковлев.

По словам Вольвача, перспективными товарами российского экспорта по МТК "Север - Юг" являются продовольствие, прежде всего пшеница, а также черные металлы, древесина, уголь, химическая продукция, удобрения. Ключевыми импортируемыми товарами могут стать минеральные продукты, продовольственные товары, в первую очередь фрукты, напитки, растительные и животные масла и черные металлы.

"Развитие МТК "Север - Юг" позволит России не только нарастить товарооборот с перспективными рынками Ближнего Востока и Центральной Азии, но и получить альтернативный маршрут торговли с Индией", - добавил Вольвач.

VIII Каспийский медиафорум проходит в Астрахани с 18 по 19 сентября, мероприятие объединяет журналистов, представителей органов власти и общественных организаций из России и иностранных государств. В этом году главной темой форума стала общественная дипломатия и социальные медиа как фактор сближения народов.

О Каспийском медиафоруме

Идея форума родилась в 2014 году на саммите "пятерки" стран Каспийского моря (РФ, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. Организаторами форума выступают правительство Астраханской области при поддержке Администрации президента РФ, МИД РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также Центра международных исследований "Каспий - Евразия". В 2023 году медиафорум проходит при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран - участников СНГ.

ТАСС является генеральным информационным партнером медиафорума. Трансляция мероприятий организована в официальных сообществах ТАСС, а также на сайте Каспийского медиафорума.

МТК "Север - Юг"

Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора "Север - Юг" было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок). Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств. Индия вложила в него около $2,1 млрд, часть из них - в строительство транспортной инфраструктуры в Иране.