Кабмин Украины утвердил процедуру контроля экспорта агропродукции в часть стран ЕС

В ней предусмотрено, что кукуруза, рапс, подсолнечник и пшеница должны получить лицензию Минэкономики по согласованию с Минагрополитики

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины определило процедуру согласования и контроля экспорта четырех видов агропродукции в пять стран-членов ЕС. Об этом сообщили в Министерстве агрополитики.

"Сегодня правительство Украины одобрило новую процедуру экспорта определенных видов продукции в отдельные государства-члены ЕС. В ней предусмотрено, что четыре культуры: кукуруза, рапс, подсолнечник и пшеница, которые идут в режиме экспорта в пять государств, должны получить лицензию Минэкономики по согласованию с Минагрополитики", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как пояснил министр аграрной политики Николай Сольский, Украина будет согласовывать с Еврокомиссией и странами-импортерами перечень и объем аграрной продукции из четырех культур, а те определят, готовы ли принимать эту продукцию, когда и в каких объемах. После этого украинские власти станут выдавать разрешения своим предприятиям на экспорт.

Ранее премьер страны Денис Шмыгаль сообщил, что Киев представил Еврокомиссии план действий по контролю за экспортом четырех групп украинских аграрных товаров. По его словам, этот план позволит предотвратить искажения рынка в соседних государствах - членах ЕС, так как товары, идущие на экспорт в пять государств-соседей, будут получать согласование от украинского Миниэкономики.

При этом Шмыгаль добавил, что Украина начала антидискриминационное расследование против недружественных действий Венгрии, Польши и Словакии в торговой сфере, запретивших ввоз украинского зерна. Он добавил, что если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты в отношении украинских товаров, Киев запретит импорт определенных категорий товаров из этих стран.

Ситуация вокруг импорта украинского зерна

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт зерна. По его словам, Еврокомиссия нарушает таким образом положения соглашения об ассоциации и условия свободного рынка, поэтому Киев готов отстаивать права в судах.

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины, но потребовала от Киева представить до 18 сентября план предотвращения рыночных искажений в странах ЕС. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. В связи с этим Украина подала жалобу в ВТО.