Глава Поморья предложил ввести отсрочку платежей по НДПИ для снижения цен на топливо

По словам Александра Цыбульского, эта мера также необходима для стимулирования переработки нефти

АРХАНГЕЛЬСК, 19 сентября. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский предложил внедрить отсрочку платежей по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для стимулирования переработки нефти и стабилизации цен на топливо, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

"Одной из мер стимулирования переработки нефти и соответственно снижения цен на топливо могли бы стать изменения в налоговом законодательстве РФ, вплоть до временной отмены некоторых параметров налогового маневра, отсрочка платежей по НДПИ, при условии отправки сырой нефти участниками рынка на НПЗ, а значит для насыщения внутреннего рынка", - приводит пресс-служба слова Цыбульского.

Действующие на сегодняшний день условия налогового маневра для игроков российского нефтяного рынка стимулируют добычу и экспорт в большей степени сырой нефти, а не ее переработку. Особенно при нынешнем курсе рубля, который увеличивает доходность поставок на экспорт. Это создает ситуацию ограниченности предложения на внутреннем топливном рынке при условии повышенного спроса, особенно в период сезона сбора урожая.

Стоимость бензина и дизеля в рознице растет с марта этого года. "В марте мы в Архангельской области уже вводили ежедневный мониторинг запасов топлива, и сейчас ФАС проверяет экономическую обоснованность мелкооптовой продажи топлива с нефтебаз, анализирует ценообразование топлива на всем пути до потребителя, исследует другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев", - отметил губернатор.