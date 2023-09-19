Иранские инвестиции в астраханский порт превысили 700 млн рублей

АСТРАХАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Инвестиции иранского инвестора в астраханский порт превысили 700 млн рублей, по заказу иранских партнеров на астраханской верфи достраивается морское грузовое судно. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на пленарном заседании VIII Каспийского медиафорума в Астрахани.

"Одним из примеров успешного сотрудничества с иранскими партнерами является акционерное общество "Астраханский порт". За последнее время иранские инвесторы вложили в развитие порта более 700 млн рублей. Кроме того, по заказу этого предприятия на астраханской верфи ведутся работы по достройке морского грузового судна", - сказал Бабушкин на дискуссионной площадке форума "Международный транспортный коридор Север - Юг. Новые реалии - новые возможности". Модератором площадки выступает руководитель пресс-центра ТАСС Николай Яковлев.

VIII Каспийский медиафорум проходит в Астрахани с 18 по 19 сентября, мероприятие объединит журналистов, представителей органов власти и общественных организаций из России и иностранных государств. В этом году главной темой форума стала общественная дипломатия и социальные медиа как фактор сближения народов.

МТК Север - Юг

Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора Север - Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок). Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств. Индия вложила в него около $2,1 млрд, часть из них - в строительство транспортной инфраструктуры в Иране.

О Каспийском медиафоруме

Идея форума родилась в 2014 году на саммите "пятерки" стран Каспийского моря (РФ, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. Организаторами форума выступают правительство Астраханской области при поддержке администрации президента РФ, МИД РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также Центра международных исследований "Каспий - Евразия". В 2023 году медиафорум проходит при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран - участников СНГ (МФГС).

ТАСС является генеральным информационным партнером медиафорума. Трансляция мероприятий организована в официальных сообществах ТАСС, а также на сайте Каспийского медиафорума.