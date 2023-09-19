"Промомед" не увидел угроз для стабильного снабжения пациентов онкопрепаратом эрибулин

Председатель совета директоров компании Петр Белый заявил, что вопрос с производителем оригинального препарата решается "в положенных для этого инстанциях"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российская фармацевтическая компания "Промомед" не видит угроз для стабильного снабжения пациентов онкологическим препаратом эрибулин. Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров компании Петр Белый на фоне информации о требовании через суд прекратить производство этого лекарства.

Ранее отраслевое издание Vademecum сообщило, что производитель оригинального онкологического препарата "Халавен" (эрибулин) японская компания Eisai требует через суд прекратить производство и поставки отечественного дженерика "Эрибулин-Промомед" и отменить его регистрацию.

"Пока никаких угроз для стабильного снабжения наших пациентов и врачей этим остро необходимым онкологическим препаратом мы не видим", - сказал он.

Вопрос с производителем оригинального препарата решается "в положенных для этого инстанциях", добавил Белый.

ГК "Промомед" - российская фармацевтическая компания. В ее портфель входят более 300 наименований лекарственных препаратов, 80% из которых в списке жизненно необходимых и важнейших. Портфель компании опирается на пять основных групп препаратов - это противоопухолевые, противовирусные, эндокринологические, неврологические, антибиотики.