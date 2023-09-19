Рожь, ячмень и говядина стали новыми статьями экспорта свердловского АПК

Основным импортером стал Китай

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Свердловской области в 2023 году приступили к экспортным поставкам нескольких новых видов продукции, в частности, ржи, ячменя и говядины. Об этом сообщили ТАСС в министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона.

"[В 2023 году] появились новые виды зерновых на экспорт: рожь, ячмень. Добавился экспорт говядины, прочих видов мяса", - сказали в министерстве.

Кроме того, по итогам первого полугодия 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года кратно выросли поставки по некоторым традиционным статьям: пшеница и зернобобовые - более чем в 10 раз, свинина - в 9,7 раза, семена льна - в 6,1 раза. "В структуре экспорта данная товарная группа [семена льна] составила в 2023 году порядка 30%", - отметили в ведомстве.

При этом в 2023 году география поставок продукции сельхозпроизводителей региона сократилась с 34 до 26 стран, также сменился лидер по объему импорта. "Если в 2022 году основным импортером продукции АПК Свердловской области был Казахстан (26,8% от общего объема экспорта), то в 2023 году основным импортером стал Китай (29,4%)", - отметили в ведомстве.

В целом экспорт продукции АПК Свердловской области в сопоставимых ценах за первое полугодие 2023 года вырос по отношению к соответствующему периоду прошлого года в 1,5 раза.