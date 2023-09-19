США ввели санкции против трех компаний в РФ под предлогом их связей с Ираном

В санкционные списки добавили организации, взаимодействующие с иранской государственной авиастроительной корпорацией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов США ввело во вторник санкции в отношении трех российских компаний под предлогом связей между ними и Ираном. Соответствующие данные опубликованы на сайте ведомства.

В санкционные списки добавлены компании, взаимодействующие с иранской государственной авиастроительной корпорацией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA). По данным ведомства, ограничения затронут центр технического обслуживания "Дельта-аэро", научно-производственное предприятие "Аэросила" и центр "ОДК-стар", а также восемь физических и юридичеких лиц из Ирана, Китая и Турции. Отмечается, что все имущество и активы в собственности внесенных в санкционные списки физических и юридических лиц, "которые находятся в Соединенных Штатах, а также во владении или под контролем граждан США, должны быть заблокированы".

На прошлой неделе помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Джо Байдена намерена в ближайшее время расширить санкционные списки в отношении Ирана за военно-техническое сотрудничество Тегерана с Москвой. Тогда же Министерство финансов США обновило санкционный список по Ирану, внеся в него 29 физических и юридических лиц, в числе которых три основных СМИ исламской республики. Госсекретарь США Энтони Блинкен дополнительно сообщил о визовых ограничениях в отношении 13 иранских чиновников и иных лиц.