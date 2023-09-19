Глава Минкоммерции КНР предложил России усилить координацию на международной арене

Ван Вэньтао считает необходимым приложить максимальные усилия для оказания содействия двусторонним обменам и встречам на высоком уровне

ПЕКИН, 19 сентября. /ТАСС/. Китай и Россия должны усилить координацию в многосторонних международных форматах взаимодействия, углублять сотрудничество в торгово-инвестиционной сфере. Об этом заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на встрече с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым.

"В дальнейшем нашим странам следует углублять сотрудничество в области торговли и инвестиций, повышать уровень трансграничного взаимодействия, усиливать координацию в многосторонних форматах", - приводит слова Ван Вэньтао сайт Минкоммерции Китая.

Как уточнил глава китайского экономического ведомства, необходимо приложить максимальные усилия для оказания содействия двусторонним обменам и встречам на высоком уровне. Глава Минкоммерции напомнил, что в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, который состоялся в марте, лидеры двух стран наметили дорожную карту для продвижения китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства.

"Под руководством глав двух государств сотрудничество между Китаем и РФ постоянно углубляется и становится более предметным, объем торговли между двумя странами постоянно увеличивается, а взаимодействие в инвестиционной сфере непрерывно расширяется", - добавил Ван Вэньтао.

19-20 сентября российская делегация во главе с Решетниковым находится в Пекине с рабочей поездкой. Во вторник состоялось 26-е заседание российско-китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Помимо Ван Вэньтао, запланированы встречи с министром культуры и туризма КНР Ху Хэпином, другими представителями китайского руководства.