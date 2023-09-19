Правительство Румынии опубликовало законопроект о радикальных налоговых и бюджетных мерах

Проект нормативного акта меняет налоговый режим компаний и банков, устраняет несколько налоговых льгот и сокращает количество должностей в аппарате госадминистрации

БУХАРЕСТ, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов Румынии опубликовало законопроект о налоговых и бюджетных мерах, при помощи которых правительство рассчитывает сократить бюджетный дефицит и устранить риск потерять европейские фонды в миллиарды евро. Текст законопроекта размещен на сайте Минфина.

Проект нормативного акта меняет налоговый режим компаний и банков, устраняет несколько налоговых льгот и сокращает количество должностей в аппарате госадминистрации. Власти намерены повысить акцизы на алкоголь и табак, ввести налог на особо ценные объекты движимого и недвижимого имущества. 70%-ный налог будет введен на доходы, которые не могут быть обоснованы.

Ожидается, что закон вступит в силу 1 октября, а новые меры начнут действовать с 2024 года. По предварительным оценкам, они должны приносить в бюджет более 20 млрд леев (€4 млрд) в год.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку ранее заявил, что правительство возьмет на себя ответственность перед парламентом за эти налоговые и бюджетные меры. Принятие ответственности правительством в парламенте означает, что закон будет принят без обсуждения и поправок. Несогласные с этим парламентарии в течение трех дней могут поставить вопрос о доверии правительству. Если кабинету будет объявлен вотум недоверия, он уйдет в отставку, но в противном случае правительство продолжит работать, а закон будет считаться принятым.

Оппозиция уже подвергла законопроект жесткой критике, утверждая, что намеченные меры приведут экономику страны к рецессии уже в 2024 году. "Союз за спасение Румынии" и "Альянс за объединение румын" объявили о намерении поставить в парламенте вопрос о доверии правительству. Однако сейчас большинством в парламенте обладают Социал-демократическая партия и Национал-либеральная партия, образующие правящую коалицию.

Чолаку провел предварительные консультации о законопроекте с лидерами Демократического союза венгров Румынии, который до июня 2023 года входил в правящую коалицию.