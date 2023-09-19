Делегация Замбии обсудила в Китае валютный обмен и госдолг

На переговорах в том числе присутствовал председатель правления Экспортно-импортного банка КНР У Фулинь

ПЕКИН, 19 сентября. /ТАСС/. Делегация президента Замбии Хакаинде Хичилемы на прошлой неделе обсудила с китайскими коллегами валютный обмен и проблему государственного долга. Об этом сообщило Министерство финансов Китая.

Как уточняется в сообщении, опубликованном на сайте ведомства, указанные вопросы обговорили на встрече 16 сентября главы финансовых ведомств КНР и Замбии - Лю Кунь и Ситумбеко Мусокотване. На переговорах присутствовал председатель правления Экспортно-импортного банка Китая У Фулинь.

В 2020 году Замбия стала первым африканским государством, объявившим дефолт из-за внешнего долга, который, по официальным данным этой страны, достиг $32,8 млрд, в том числе $18,6 млрд от иностранных кредиторов. Китай и Франция провели его частичную реструктуризацию в период проведения саммита по новому глобальному финансовому пакту в Париже, состоявшегося в июне.

По данным AFP, соответствующее соглашение о снижении финансовой нагрузки коснулось займов Замбии на сумму $6,3 млрд, из них более $4 млрд были предоставлены Пекином.

Президент Замбии находился в Китае с государственным визитом с 10 по 16 сентября. Помимо Пекина в программу поездки вошло посещение восточных провинций Цзянси и Фуцзянь, а также южного мегаполиса Шэньчжэнь. В ходе встречи Хакаинде Хичилемы с председателем КНР Си Цзиньпином стороны объявили о повышении уровня отношений между двумя странами до всестороннего стратегического партнерства.