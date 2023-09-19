Министр торговли США заявила, что Россия успешно обходит экспортные ограничения

Джина Раймондо сравнила процесс контроля за соблюдением ограничений с "ежедневной жестокой битвой"

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Министр торговли США Джина Раймондо считает, что Россия способна успешно обходить введенные Соединенными Штатами экспортные ограничения. Такое мнение глава американского министерства торговли выразила на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям.

"Экспортный контроль - то, чему я уделяю больше всего внимания. <...> Каждый раз, когда мы замечаем, что они обходят меры по экспортному контролю, мы обрушиваемся на них, но это похоже на игру "убей крота". Россия годами выстраивала эти глобальные сети. Они хороши в обходе [ограничений]", - заявила Раймондо. Министр сравнила процесс контроля за соблюдением ограничений с "ежедневной жестокой битвой".

В мае администрация Соединенных Штатов ужесточила экспортный контроль в отношении России и Белоруссии. Рестрикции распространяются на 1 224 наименования товаров.