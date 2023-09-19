Volvo Cars прекратит производство дизельных автомобилей

В компании сообщили, что "нацелены на создание широкого портфолио полностью электрических автомобилей премиум-класса"

СТОКГОЛЬМ, 19 сентября. /ТАСС/. Volvo Cars в 2024 году прекратит производство дизельных автомобилей. Об этом автопроизводитель сообщил в пресс-релизе.

"Электрические силовые агрегаты - это наше будущее. Они превосходят двигатели внутреннего сгорания: они производят меньше шума, меньше вибрации, снижают затраты на обслуживание для наших клиентов и [у них] нулевые выбросы выхлопных газов. Мы полностью сосредоточены на создании широкого портфолио полностью электрических автомобилей премиум-класса, которые соответствуют всем ожиданиям наших клиентов от Volvo и являются ключевой частью нашей реакции на изменение климата", - отметил в комментарии гендиректор Volvo Cars Джим Роуэн.

Решение отказаться от дизельных двигателей является частью цели компании полностью перейти на электромобили к 2030 году. В начале 2024 года будет выпущен последний дизельный легковой автомобиль Volvo, пояснили в компании.

Владельцем Volvo Cars является китайская компания Geely, последняя приобрела шведского производителя легковых автомобилей в 2010 году у Ford Motor за $1,8 млрд.