В СПбМТСБ сообщили, что методика расчета индекса цены нефти РФ может быть готова в октябре

Для применения индекса необходимо принятие до конца года внутреннего нормативного акта ФАС об утверждении разработанной биржей и утвержденной экспертным советом методики расчета индекса, отметил глава Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Нефтяные компании и профильные ведомства РФ не высказывают принципиальных замечаний к методике расчета российского индекса цены на нефть для ее налогообложения, есть все шансы начать использование внебиржевого индикатора с 2024 года. Об этом сообщил журналистам глава Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников по итогам первого заседания экспертного совета по индексам нефти. По его словам, методика расчета индекса должна быть согласована в середине октября.

Представители нефтяников и ведомств во вторник на экспертном совете обсудили разработанную СПбМТСб методику расчета индекса. Как пояснил Рыбников, для применения индекса необходимо принятие до конца года внутреннего нормативного акта ФАС об утверждении разработанной биржей и утвержденной экспертным советом методики расчета индекса.

"Учитывая, что на основании этой методики принятых решений ФАС должна принимать нормативные акты, затягивать с этим никак нельзя и желательно в середине октября с этим вопросом на нашей стороне завершить, чтобы дальше остались чисто правительственные процедуры. Я думаю, что это реально вполне. Мы успеваем со следующего года, у нас все нормально, время есть, но затягивать с этим нельзя", - отметил он.

"Нет критической массы замечаний, понятны ключевые моменты: критика есть, но конструктивная, вполне возможно договориться. Дискуссия была крайне профессиональная и, на мой взгляд, исключительно позитивная, движемся в правильную сторону. Мы видим хорошую заинтересованность со стороны нефтяников: люди же понимают, что по этим показателям с них налоги будут брать",- сказал Рыбников.

Он пояснил, что дискуссия касалась возможности получения данных от аффилированных компаний при расчете индекса, использования одного индекса "как средней температуры по больнице" или набора индексов, а также применения индексов на базисе поставок не только FOB (стоимость нефти до погрузки, не учитывает затраты на перевозку и страхование - прим. ТАСС) или CIF (включает стоимость фрахта и страхование - прим. ТАСС), но и DAP (Delivered at place - поставка в место назначения - прим. ТАСС). "Несложно считать индекс на FOB или CIF, что делать с DAP? В условиях переориентации нефти вырос объем поставок delivery at point, и мы нашли способ, как это делать", - пояснил глава биржи, добавив, что использование максимума базисов позволит сделать индекс наиболее репрезентативным.

При этом, по его словам, теперь СПбМТСБ обладает информацией практически по 100% экспортных сделок, заключаемых российскими нефтекомпаниями, считая сводные цены на всех направлениях экспорта.

"При этом нужно понимать, что наш индекс не отвечает на вопрос, сколько сейчас стоит нефть, он отвечает на вопрос, сколько она стоила в прошлом месяце", - подчеркнул Рыбников.

Следующее заседание экспертного совета состоится в середине октября. Как пояснил Рыбников, председателем совета стал главный экономист ВЭБ Андрей Клепач, в совет вошли 15 представителей основных нефтяных компаний РФ и профильных ведомств.

О внебиржевом индексе

Ранее в РФ была одобрена законодательная поправка, согласной которой Россия сможет перейти на российский внебиржевой индекс при расчете налогов для нефтяной отрасли с 2024 года. Как пояснял замглавы Минфина Алексей Сазанов, сейчас пока сохраняется расчет налогов на основе котировки Urals, рассчитываемой агентством Argus на базисе CIF в европейских портах. Однако, по его словам, с 1 января 2024 года Argus перестанет публиковать эту котировку. Россия переходит на российский внебиржевой индекс, увеличенный на $4 за баррель, это отражает стоимость доставки.

Котировка Urals на базисе CIF, рассчитываемая Argus и используемая сейчас для расчета нефтяных налогов, учитывает стоимость российской нефти в европейских портах Роттердам и Аугуста. С октября прошлого года Argus также начал оценку стоимости Urals в российских портах на базисе FOB, поскольку котировки российской экспортной нефти в европейских портах на базисе CIF перестали в полной мере отражать справедливую цену Urals из-за прекращения ее поставок в Европу. В агентстве отмечали, что оценка стоимости Urals в портах отгрузки становится актуальной, поскольку эти цены отражают стоимость морских партий, отгружаемых из России в любых направлениях.

При этом Рыбников отмечал, что индекс СПбМТСБ пока будет одним из трех для подсчета размера налогообложения российской нефтяной отрасли.