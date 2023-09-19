На форум ОЭЗ в Липецк приедут около 200 представителей бизнеса и власти

Мероприятие пройдет 28-30 сентября

ЛИПЕЦК, 19 сентября. /ТАСС/. Около 200 представителей крупного бизнеса, органов власти и экспертов соберутся в Липецке на первом Международном форуме экономических зон (ОЭЗ). Об этом сообщил журналистам губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, напомнив, что мероприятие пройдет 28-30 сентября на площадке ОЭЗ "Липецк".

"Наш регион примет около 200 представителей крупного бизнеса, отраслевых ассоциаций, институтов развития, органов власти из России и стран зарубежья, из 50 действующих ОЭЗ уже половина подали заявки на участие, что говорит о высоком интересе к данному мероприятию", - сказал Артамонов. По его словам, в рамках мероприятия рассмотрят условия импортозамещения на территориях ОЭЗ и востребованные для этого ниши. Кроме того, своим опытом поделятся представители Армении, Белоруссии, Ирана, Узбекистана, Таджикистана и ОАЭ.

"На форуме будет уделено особое внимание развитию деловых отношений и инвестиционных проектов как с российскими, так и с зарубежными инвесторами", - продолжил Артамонов. Он отметил, что встречи призваны способствовать установлению крепких деловых связей и успешной реализации инвестиционных инициатив. "Липецкая область готова принимать гостей международного форума, это очень значимое событие для нашего региона, который имеет репутацию инвестиционно привлекательного субъекта", - сказал Артамонов.

Губернатор также отметил, что эксперты должны затронуть не только темы привлечения инвесторов, но и развития инфраструктуры, логистики, цифровизации, соответствия предприятий ESG-принципам, которых мы придерживаемся. "Уверен, что обмен опытом будет полезен участникам, а выработанные инициативы придадут новые импульсы развитию экономических зон всей страны", - заключил Артамонов.