Эксперт указала на необходимость создания международного альянса для производства ПО

Он позволит выстроить менее зависимую цепочку производства программного обеспечения в дружественных странах, а также обеспечит экспорт отечественных разработок в этой сфере, отметила гендиректор InfoWatch Наталья Касперская

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. России совместно с дружественными странами необходимо создать технологический альянс, который позволит выстроить менее зависимую цепочку производства программного обеспечения (ПО), а также обеспечит экспорт отечественных разработок в этой сфере. Такое мнение высказала ТАСС генеральный директор InfoWatch, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Наталья Касперская в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF.

"У России сейчас создалась некая уникальная ситуация, что она может свои технологии экспортировать дальше, потому что, на самом деле, таких государств, которые имеют собственные IT и в достаточной степени их производят, мало - на рынке в мире. <…> Мне кажется, что нужно создавать технологический альянс с дружественными странами, и мы, в принципе, с дружественными странами можем выстроить полную технологическую цепочку [производства ПО]", - сказала она.

Гендиректор InfoWatch отметила, что сегодня растет цифровой разрыв между странами, имеющими свои IT-технологии, и странами без них. "Этот разрыв увеличивается, потому что для воспроизводства технологий нужны кадры, знания, университеты, компании, которые их делают. То есть вся технологическая цепочка", - заключила Касперская.

К странам, которые имеют собственные IT-технологии, Касперская, в частности, отнесла США и их "сателлитов". "Но они очень ярко на примере России показали, как они могут это все заблокировать. Поскольку соседей у нас много, они наблюдают и в ужасе думают, что с ними может произойти то же самое. А куда же им идти?" - добавила она.

По ее мнению, технологический альянс позволит выстроить менее зависимую производственную цепь. "Одной России, конечно, [будет] очень сложно, но с соседями - да, можем выстроить. И вот, пожалуйста, целый огромный рынок технологий, которые, по крайне мере, не будут навязаны, не будут настолько зависимы. <…> [Это похоже на] модель Советского Союза, - потому что СССР строил заводы, а не раздавал хлеб из рук", - сказала Касперская.

В июне Касперская в интервью ТАСС высказывала мнение, что отечественное ПО следует экспортировать в другие страны с возможностью изменять их код, с подробным описанием устройства и принципа работы решений, а также с обучением пользователей, в том числе в сфере инженерного образования. Она отмечала, что необходимо также описывать архитектуру и принцип устройства того или иного российского решения.

О форуме

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум проходит с 18 по 21 сентября в Тюмени, организаторы ожидают, что участие в нем примут более 10 тыс. гостей. Форум объединил более 80 мероприятий, 700 представителей нефтегазовых компаний, а выставка - 68 компаний-участниц. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

В День технологий на площадке TNF прошло несколько дискуссий об импортозамещении в IT. Так, на сессии "О чем спорят CDO, CDTO и все, кто продолжает делать это. Экспорт российских технологий и оборудования для нефтегазовых компаний" эксперты также обсуждали замену импортной продукции на отечественную и поставки ее на экспорт.