Великобритания ужесточила санкции в отношении Михаила Фридмана

Против бизнесмена ввели транспортные рестрикции

ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство Великобритании ужесточило санкции в отношении бизнесмена Михаила Фридмана, введя против него транспортные рестрикции. Об этом говорится в обновленном санкционном списке Соединенного Королевства.

В документе отмечается, что новые ограничительные меры в отношении Фридмана предполагают возможность задержания судов и самолетов, которые принадлежат ему, контролируются, зафрахтованы или эксплуатируются им. Кроме того, бизнесмену может быть отказано в разрешении на регистрацию судов и самолетов в национальном реестре, а любые действующие регистрации могут быть отменены. Также запрещается оказание технической помощи принадлежащих ему воздушным и морским судам.

Великобритания внесла Фридмана в санкционный список в марте прошлого года в связи с началом российской специальной военной операции на Украине. Изначально они предполагали заморозку активов в случае их обнаружения, однако позже против него был также введен запрет на оказание трастовых услуг.

Обыск у Фридмана

В декабре прошлого года Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) Великобритании провело обыск в принадлежащем Фридману особняке на севере Лондона и задержало самого предпринимателя и еще двух человек по подозрению в отмывании денег и попытке обхода санкций. Впоследствии Фридман был отпущен под залог и подал в суд на NCA. 15 сентября британский суд постановил, что обыск был осуществлен с целым рядом нарушений, и признал его незаконным. Ошибки были допущены при оформлении ордера на обыск, в котором была проставлена неверная дата, отсутствовали подписи сотрудников NCA и необходимые уточнения о том, где именно они будут проводить следственные действия.

В настоящее время защита бизнесмена намерена доказать, что ордер был получен NCA незаконно в связи с отсутствием оснований полагать, что предприниматель якобы совершил уголовное правонарушение. Слушание по существу по этому делу состоится в ноябре.

В ходе заседания в Высоком суде Лондона в июле выяснилось, что обыск в особняке Фридмана был проведен NCA в связи с подозрениями в нарушении санкций, введении в заблуждение МВД Великобритании, даче ложных показаний и отмывании денежных средств. Однако, как указали юристы предпринимателя, на момент того заседания сотрудники NCA уже прекратили расследования в отношении Фридмана по всем пунктам, за исключением нарушения им британских санкций. На прошлой неделе стало известно, что это расследование также прекращено.

Фридман в опубликованном 15 сентября интервью газете The Times заявил, что после обыска потерял ощущение спокойствия и стабильности, которое испытывал в Великобритании. Он выразил мнение, что "быть состоятельным россиянином уже без всяких исключений рассматривается как преступление" в королевстве.