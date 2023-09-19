19 сентября, 15:37,
обновлено 19 сентября, 16:04
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Европарламент призвал Совет ЕС рассмотреть санкции против Азербайджана

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Баку
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Депутаты ЕП осудили "заранее спланированное и неоправданное нападение Азербайджана на Нагорный Карабах", говорится в заявлении

БРЮССЕЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) призвали Совет ЕС рассмотреть введение санкций против властей Азербайджана за военные действия в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в опубликованном заявлении ЕП.

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"Мы самым решительным образом осуждаем сегодняшнее заранее спланированное и неоправданное нападение Азербайджана на Нагорный Карабах, - отмечается в нем. - В отсутствие немедленного прекращения продолжающегося нападения мы призываем Совет ЕС фундаментально пересмотреть отношения с Азербайджаном и рассмотреть вопрос о введении санкций против ответственных властей Азербайджана".

Европарламент "серьезно обеспокоен последствиями действий Азербайджана для гражданского населения" Нагорного Карабаха. "Призываем Азербайджан воздержаться от использования военной эскалации в качестве предлога для насильственного вывода местного населения", - говорится в заявлении.

Депутаты ЕП призвали Баку "к немедленному прекращению всех военных действий". "Прямые переговоры между Баку и Степанакертом являются единственным способом добиться прогресса в отношениях между армянами Нагорного Карабаха и Азербайджаном, и ЕС всегда был готов поддержать этот процесс", - говорится в документе.

В нем подчеркивается, что "наступление Баку серьезно подрывает текущие мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией". "Призываем президента Азербайджана принять недавние призывы премьер-министра Армении к возобновлению переговоров на высшем уровне", - отмечается в заявлении. 

Теги:
АзербайджанСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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