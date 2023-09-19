Глава Минторга США заявила о сильном отставании от КНР по инвестициям в полупроводники

По словам Джины Раймондо, главной целью американского "Закона о чипах" является национальная безопасность

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. США отстают от Китая по объему инвестиций в разработку и производство полупроводников, несмотря на принятие американской администрацией "Закона о чипах". Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям.

"Насколько наши инвестиции сравнимы с инвестициями Китая? Они намного ниже. У меня нет конкретных цифр, но Китай... я думаю, у них есть фонд в размере 145 млрд только для полупроводников", - сказала Раймондо.

Министр также отметила, что главной целью "Закона о чипах", в рамках которого власти страны выделят $52,7 млрд на стимулирование производства полупроводников, является национальная безопасность. "Мы должны сохранять бдительность, чтобы ни один цент из этих средств не помог Китаю нас обогнать и чтобы ни одна из компаний, получающих финансирование, не проводила совместных исследований с Китаем или инвестиций в Китай, которые могли бы каким-либо образом подорвать нашу национальную безопасность", - подчеркнула она.

В 2022 году президент США Джо Байден подписал "Закон о чипах и науке", смысл которого сводится к ускоренному созданию в стране полного цикла производства сложных логистических микросхем, которые еще импортирующихся в Соединенные Штаты из Тайваня.