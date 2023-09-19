Таможня Венгрии сообщила, что будет обоснованно применять запреты к вещам россиян

Контроль охватывает автомобильное, железнодорожное и воздушное сообщение, то есть осуществляется, как обычно, в международном аэропорту Будапешта и в наземных пунктах пропуска на границе, отметили в таможенной службе

БУДАПЕШТ, 19 сентября. /ТАСС/. Таможенная служба Венгрии усилила контроль за перемещением через границу товаров из России в целях соблюдения санкций Евросоюза, но будет применять запреты в отношении вещей из личного багажа российских граждан только в соразмерном и обоснованном объеме. Об этом сообщило Национальное налоговое и таможенное управление Венгрии, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС правила, касающиеся ввоза и вывоза россиянами своих вещей через границы ЕС.

Как заявила пресс-служба управления, оно "усилило мониторинг трафика из России, тесно сотрудничает с другими органами власти и следит за событиями, связанными с санкциями". "Проверки направлены на установление происхождения декларируемых товаров, что может быть использовано для определения наличия какого-либо запрета, лицензионного требования или исключения", - уточнили в ведомстве. Контроль охватывает автомобильное, железнодорожное и воздушное сообщение, то есть осуществляется, как обычно, в международном аэропорту Будапешта и в наземных пунктах пропуска на границе.

В соответствии со статьей 3i (1) постановления Совета ЕС № 833/2014 о введении санкций, под запрет попали товары, перечисленные в приложении XXI. В управлении напомнили, что "российским гражданам не разрешается ввозить в ЕС собственные автомобили, поскольку их возможная продажа - в том числе через частных лиц - может принести (налоговые) доходы российскому государству и экономике". "В отношении товаров (например, ноутбуков, смартфонов, одежды и косметики), ввозимых в ЕС российскими гражданами в составе личного багажа и предназначенных для личного использования лишь в период поездки, запреты применяются только в соразмерном и обоснованном объеме, поскольку они не приносят значительных доходов России", - отметила пресс-служба.

Отказ во въезде

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, могут ли быть изъяты на границе у россиян, в том числе туристов, подпадающие под санкции личные вещи, в управлении пояснили, что "если количество предназначенных для ввоза товаров, перечисленных в приложении XXI, превышает количество, указывающее на их личное использование, то к ним применяются импортные санкции".

"Если товары, являющиеся частью личного багажа российских граждан, не могут быть ввезены в ЕС в соответствии с положениями о санкциях, то Национальное налоговое и таможенное управление Венгрии будет применять соответствующие санкции и может отказать во въезде, например, в случае с автотранспортными средствами", - добавила пресс-служба.

По ее утверждению, товары, указанные в приложении к постановлению Совета ЕС, "приносят России значительные доходы, что позволяет ей принимать меры, дестабилизирующие ситуацию на Украине". "Запрет на импорт направлен на то, чтобы лишить Россию доходов от продажи товаров, перечисленных в приложении XXI", - заявила пресс-служба венгерского налогового и таможенного ведомства.