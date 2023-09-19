Эксперт назвал самые дефицитные профессии в сфере технологий

Сфера технологий испытывает дефицит инновационных менеджеров, считает российский прогнозист Александр Чулок

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Сфера технологий испытывает дефицит инновационных менеджеров, которые способны коммерциализировать идеи, технологии и продукты. К 2027-2030 годам стране необходимо подготовить несколько тысяч таких кадров, сообщил ТАСС в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF российский прогнозист, международный эксперт Программы развития ООН по форсайту, доктор экономических наук, директор Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок.

"Инновационных менеджеров очень не хватает нашей стране. У нас в ИСИЭЗ ВШЭ есть магистерская программа по управлению наукой, технологиями и инновациями - ее студентов буквально с первых недель уже разбирают инновационные компании, министерства и ведомства, фонды. Нам нужно учиться управлять инновациями и наукой серьезно - это очень большой вызов, но я уверен, что мы можем с ним справиться", - сказал Чулок, отметив, что по некоторым оценкам, потребность в таких специалистах в ключевых секторах оценивается в сотнях тысяч специалистов, которых необходимо подготовить к 2027-2030 годам.

У российских специалистов, по словам эксперта, есть умение схватывать налету, "применять природную смекалку", но одной смекалки недостаточно в вопросах коммерциализации идеи, продуктов и технологии, за что как раз и отвечают инновационные менеджеры.

Сейчас перед страной стоит несколько задач, отметил Чулок: обеспечение производства критических продуктов и услуг, формирование будущего и вклад в него, обеспечение мощной переговорной позиции с нашими партнерами. "Тогда можно говорить, что регион и город, действительно, смотрят в будущее с широко открытыми глазами", - добавил он. Полноценно готовые решения Россия, по словам прогнозиста, имеет в направлениях наук о материалах, наук о климате, ряд заделов в области медицины и биотехнологий и ряде базовых отраслей, в том числе нефтеперерабатывающей.

На площадке форума TNF Чулок стал модератором форсайт-сессии "Регион будущего: создавая новые возможности", которая прошла в рамках II Саммита HR-директоров ТЭК.

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум проходит с 18 по 21 сентября в Тюмени, организаторы ожидают, что участие в нем примут более 10 тыс. гостей. Форум объединил более 80 мероприятий, 700 представителей нефтегазовых компаний, а выставка - 68 компаний-участниц. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.