Льготные ставки по "упрощенке" в Самарской области продлили до 2025 года

Льгота коснется нескольких категорий предпринимателей

ТАСС, 19 сентября. Действие льготных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения (УСН) продлили до 2025 года в Самарской области. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"Льготные налоговые ставки продлены для некоторых категорий предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения. Соответствующий законопроект сегодня был принят депутатами Самарской губернской думы сразу в двух чтениях. Действие льготы продлится с 2023 по 2025 год. Напомним, что сниженные ставки также действовали с 2021 по 2022 год, тогда мера была призвана поддержать бизнес, пострадавший от последствий пандемии", - говорится в сообщении.

Новый документ предполагает снижение налоговых ставок по УСН в три раза. Так, ставка в размере 2% установлена для предпринимателей, выбравших в качестве налогообложения доходы, и 5% - если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. При этом базовые налоговые ставки по УСН составляют 6% и 15% соответственно.

Льгота коснется нескольких категорий предпринимателей. Под их действие подпадают социальные предприниматели и организации, предельный доход которых за год не превышает 50 млн рублей. Еще одной категорией являются новые ИП, зарегистрированные с 1 января 2023 года и осуществляющие свою деятельность в малых населенных пунктах, где проживают не более 5 тыс. человек. Эти предприниматели не должны торговать подакцизными товарами, а предельный уровень их годового дохода не должен превышать 10 млн рублей.

Власти Самарской области рассчитывают, что новая мера станет дополнительным стимулом для развития предпринимательства в небольших населенных пунктах и серьезно поддержит социальный бизнес.