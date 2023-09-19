19 сентября, 16:33

Оверчук: Россия считает неприемлемыми односторонние ограничения на экспорт продовольствия

От этого страдают уязвимые развивающиеся страны, отметил вице-премьер

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Россия считает неприемлемой практику односторонних ограничений на экспорт продовольствия, так как от этого страдают уязвимые развивающиеся страны. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече высокого уровня по сотрудничеству в рамках глобальной инициативы развития в Нью-Йорке.

"Хотели бы еще раз обратить внимание на проблему односторонних ограничительных мер, которые наносят большой вред глобальной экономике, - сказал он. - И особый ущерб, когда речь идет о продовольственной безопасности и ограничениях возможностей РФ экспортировать продовольствие и удобрения, особенно в развивающиеся страны. Мы рассматриваем такую практику как неприемлемую".

Вместе с тем, по словам вице-премьера, Россия "всегда уделяла особое внимание потребностям развивающихся стран, помогая им в соответствии с их приоритетами и национальной стратегией развития". РФ, как отметил Оверчук, также "намерена расширять поддержку ООН в рамках сотрудничества Юг - Юг". 

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РоссияОверчук, Алексей Логвинович
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