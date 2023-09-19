Эксперт прогнозирует новую волну в разработке сервисов для нефтегаза через три-четыре года

Сервисы будут работать в том числе на основе искусственного интеллекта, сообщил гендиректор ООО "Цифровая индустриальная платформа" Александр Смоленский

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Российские компании через три-четыре года завершат импортозамещение базовой части информационной инфраструктуры и приступят к внедрению новых высокотехнологичных сервисов для нефтегаза, в том числе на основе искусственного интеллекта, сообщил ТАСС в кулуарах промышленно-энергетического форума TNF генеральный директор ООО "Цифровая индустриальная платформа" Александр Смоленский.

"Возникает вопрос: какие продукты будут востребованы через три-четыре года, когда более-менее основной объем российских энергетических компаний завершит внедрение базы - это сейчас для нас важно, и TNF прекрасная площадка, чтобы это обсудить. У нас есть предположения, какие продукты станут востребованными: в частности, мы уже создали продукты для управления производством и заместили решения, которые нам предлагала Европа и Америка. И теперь мы работаем над решениями, которые позволят повысить эффективность производственных процессов и приблизят нас к автономному производству", - сказал Смоленский.

Он отметил, что в 2022 году на форуме обсуждалось применение новых IT-продуктов, за год к этим российским решениям появился большой интерес. Перед разработчиками встали вопросы внедрения, обеспечения безопасности сервисов.

Во вторник на площадке TNF прошло несколько дискуссий об импортозамещении в IT. Так, в ходе дискуссионного клуба "О чем спорят CDO, CDTO и все, кто продолжает делать ЭТО. Экспорт российских технологий и оборудования для нефтегазовых компаний" эксперты также обсуждали экспорт российских технологий и оборудования.

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум проходит с 18 по 21 сентября в Тюмени, организаторы ожидают, что участие в нем примут более 10 тыс. гостей. Форум объединил более 80 мероприятий, 700 представителей нефтегазовых компаний, а выставка - 68 компаний-участниц. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.