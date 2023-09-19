"Газпром нефть" объявила конкурс стартапов по разработке технологий для промышленности

Прием заявок продлится до середины ноября

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Акселератор "Газпром нефти" Industrix начал прием заявок от разработчиков решений для промышленности. Финалисты конкурса получат экспертную и бизнес-поддержку, смогут доработать и испытать свои продукты на производстве, а также претендовать на венчурное финансирование, говорится в сообщении компании.

Прием заявок стартовал на промышленно-энергетическом форуме TNF и продлится до середины ноября 2023 года.

"Принять участие в акселерационной программе смогут разработчики решений в области поиска и добычи углеводородов, капитального строительства и альтернативной энергетики. Новым направлением отбора станет промышленное машиностроение", - уточнили в компании.

Для участия в программе разработчикам предстоит обосновать эффективность и реализуемость предлагаемых решений, а также их коммерческий потенциал.

Финалисты акселератора получат доступ к производственным площадкам "Газпром нефти" для тестирования разработок в реальных условиях. В дальнейшем они смогут тиражировать их в промышленном масштабе, в том числе с помощью венчурных инвестиций и других форм поддержки.

"Поддержка "Газпром нефти" позволяет стартапам найти кратчайший путь от замысла до готового продукта, а также тиражировать свое решение в промышленном масштабе. Мы на практике продемонстрировали, что сотрудничество крупной промышленной компании и технологических предпринимателей может быть эффективным инструментом, позволяющим решать отраслевые задачи и создавать востребованные инновационные бизнесы", - отметил директор по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич.