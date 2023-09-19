Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 1,64-2,07%

Курс доллара вырос на 0,29%, евро - на 0,17%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник торговался в отрицательной зоне. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 1,64% - до 3 083,85 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,07%, до 1 003,35 пункта.

Курс доллара вырос на 0,29%, закрывшись на отметке 96,84 рубля, евро - на 0,17%, до 103,22 рубля, юаня - на 0,06%, до 13,26 рубля.

"Слабая динамика начала недели может объясняться склонностью рубля к укреплению и пятничным решением Банка России о повышении ключевой ставки до 13%. Рынок обратил внимание на риторику регулятора, указавшую на возможность удержания высокого уровня ставок на продолжительный период. В этой связи фокус внимания инвесторов может смещаться в пользу акций компаний, которые не обременены повышенной долговой нагрузкой и в целом менее зависимы от заемных средств, а также в пользу облигаций, повысивших свою привлекательность в соотношении риска и доходности в свете сложившейся конъюнктуры", - считает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Уходу от риска мог способствовать и геополитический фактор. "Сообщения об эскалации напряженности между Арменией и Азербайджаном, как уже не раз бывало, приводят к росту осторожности на российском рынке", - добавляет эксперт.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги НЛМК (+3,49%), обыкновенные акции "Мечела" (+0,59%), акции "Северстали" (+0,01%). Акции НЛМК и "Северстали" дорожали без очевидных фундаментальных причин, а акции "Мечела" восстанавливались после слабости предыдущих сессий, поясняет аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции НМТП (-5,93%), бумаги "Русснефти" (-5,25%), расписки "Русагро" (-4,63%), расписки Fix Price (-4,43%) и котировки ОГК-2 (-3,96%).

Акции "Полиметалла" подешевели на 2,35%. "Акции "Полиметалла" во вторник возобновили торги на Мосбирже вслед за редомициляцией и в начале дня подскочили до максимума с июня (637,7 рубля) в рамках спекулятивного интереса, после чего отступили к 540 рублям. В краткосрочной перспективе инвесторы, вероятно, будут ждать новостей о возможной выплате дивидендов Полиметаллом после редомициляции, которые будут влиять на настроения в бумагах", - полагает Кожухова.

Эксперт не исключает, что компания сделает какие-либо заявления в рамках публикации финансовых результатов за I полугодие текущего года, назначенной на 25 сентября.

Прогноз на 20 сентября

В среду, 20 сентября, ФРС США решит судьбу процентной ставки и озвучит экономические прогнозы. "На рынке практически не сомневаются в том, что американский регулятор сохранит уровень ставок на текущем уровне, однако значимый эффект на настроения могут оказать риторика и взгляд Федрезерва на перспективы экономики США", - отмечает Бахтин. С заявлениями в этот день также выступят руководители ЕЦБ.

В России в середине недели будет опубликован индекс цен производителей за август (PPI).

В "БКС Мир инвестиций" полагают, что российский рынок краткосрочно продолжит торговаться преимущественно в "боковой" формации. Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 20 сентября - 3 025-3 175 пунктов, по курсу доллара - 95-97 рублей.

В Freedom Finance Global ожидают, что индекс Мосбиржи может показать движение в коридоре 3 000-3 100 пунктов, курс доллара - в диапазоне 95-97 рублей, евро - 102-104 рублей, юаня - 12,9-13,3 рубля.