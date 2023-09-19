В США заявили о работе над тем, чтобы Китай не получил доступ к американским технологиям

Глава Минторга Джина Раймондо попросила Конгресс расширить финансирование Бюро промышленности и безопасности при министерстве торговли и указала, что ведомству нужно больше специалистов в сфере применения экспортных ограничений и экспертов в области технологий

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы военные Китая не получили доступ к передовым американским технологиям и затем применили бы их против самих же США. Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям.

"[Необходимо] добиться того, чтобы Китай не получил доступ к нашим наиболее передовым технологиям. С тех пор как я заняла пост министра, мы добавили свыше 700 организаций КНР в черный список. Все [эти] китайские предприятия были включены в этот список, пока у власти находится администрация [президента США Джо] Байдена. Потому что мы не можем продавать наши наиболее современные разработки в сфере искусственного интеллекта, чипы или другие технологии КНР, чтобы они получили их, передали военным и применили их для подрыва нашей национальной безопасности", - указала глава Минторга США.

Раймондо попросила Конгресс расширить финансирование Бюро промышленности и безопасности при министерстве торговли и указала, что ведомству нужно больше специалистов в сфере применения экспортных ограничений и экспертов в области технологий. "Нам нужно контролировать эти технологии, чтобы они не попали в руки китайских военных", - указала министр.

"Сегодня, когда вы думаете о китайских военных, об их возможностях, вам приходят на ум искусственный интеллект, спутники, квантовые технологии и данные - все это технологии, в которых Америка лидирует. Поэтому, если вы хотите, чтобы мы активно и всецело защищали их, нам нужно больше ресурсов, больше людей", - добавила глава американского Минторга.

По словам Раймондо, власти Китая тратят сотни миллионов долларов на развитие технологий "с целью доминирования". Во время визита в Китай в августе министр "дала ясно понять", что США по вопросам национальной безопасности "не будут вести переговоры и идти на компромисс" и не станут менять состав черного списка, в который включены китайские компании.